Горно-Алтайск, 13 января, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске неизвестные злоумышленники изрисовали постамент памятника известному художнику и государственному деятелю Григорию Чорос-Гуркину, сообщает пресс-служба мэрии города. Акт вандализма произошел накануне проведения торжественного митинга, посвященного дню рождения художника, который состоялся 12 января.

gornoaltaysk.ru Памятник художнику Чорос-Гуркину с надписью Go vegan!

Чорос-Гуркин является одним из самых почитаемых местных исторических деятелей и не только за достижения в сфере искусства (он был первым алтайским живописцем), но и за общественно-политическую деятельность. В годы Гражданской войны Гуркин был председателем первого алтайского парламента и выступал за автономию Горного Алтая. В 1937 году был обвинен в шпионаже в пользу Японии и расстрелян.

Судя по фотографии, опубликованной на сайте мэрии, злоумышленники написали на постаменте памятника Чорос-Гуркину «GOVEGAN!». Как отмечают местные СМИ, подобным хэштегом в соцсетях пользуются веганы: один из их слоганов на английском звучит «Go vegan» (становись веганом). Веганы исповедуют полный отказ от продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и мед.

Действительно ли к акту вандализма имеют отношения веганы, или это проделки обычных хулиганов, пока неизвестно. Источник ИА REGNUM в правоохранительных органах склоняется ко второй версии.

Тем временем отдел по делам молодежи городской администрации призвал молодых людей отказаться от вандализма в любых его проявлениях. «Вандалы не подумали о том, что подобный поступок может задеть сердца людей, кому дорого все, что связано с именем Чорос-Гуркина. И, конечно, не задумались о том, что за подобным деянием следует уголовная ответственность. Призыв питаться овощами и фруктами превратился в акт вандализма», — говорится в сообщении.

Добавим, что сквер около памятника Чорос-Гуркину расположен в центре Горно-Алтайска и является одним из излюбленных мест молодежи.