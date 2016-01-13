Чебоксары, 13 января, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В Чувашии 12 января произошла авария в системе теплоснабжения в одном из корпусов Республиканской клинической больницы: прорвало магистральную трубу отопления. Мероприятия по ликвидации последствий аварии продолжаются, сообщают региональные власти. Это уже второе ЧП на теплотрассе в Чебоксарах в этом году.

resp-perinat.med.cap.ru В президентском перинатальном центре в Чебоксарах

Для устранения аварии были отключены от горячей воды и отопления все корпуса Республиканской клинической больницы и Президентского перинатального центра. «На время устранения аварии поток пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перемаршрутизирован в другие лечебные учреждения города Чебоксары», — заявляли в Минздраве Чувашии.

Глава ГКЧС Вениамин Петров с выездом на место ознакомился с ходом работ, заслушал доклад главного инженера ООО «Коммунальные технологии» Рафика Бухарина, говорится в релизе. По данным ведомства, температура воздуха в больничных коридорах во время аварийно-восстановительных работ составляла 18−19 градусов тепла, в палатах — до 21 градуса тепла .

После полудня подача тепла и горячей воды в данные медучреждения, за исключением семиэтажного хирургического корпуса, восстановлена. В хирургии теплоснабжение восстановлено к 15:00 часам. К 19:30 часам авария локализована, пуско-наладочные работы завершены.

Аварийные службы продолжают мероприятия по ликвидации последствий аварии, сообщается на официальном портале органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 1 января в Чебоксарах из-за аварии на теплотрассе более суток без тепла оставались 57 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек. Тогда главный инженер ООО «Коммунальные технологии» Рафик Бухарин заявлял, что все виды работ будут завершены 2 января в 20:00 часов, однако авария была устранена к 23:00 часам, затем началась подача тепла в дома.