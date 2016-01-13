Вашингтон, 13 января, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама обратился к Конгрессу с предложением: если Соединённые Штаты хотят победить «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ), против террористов должна быть использована военная сила. Это будет сигналом всему миру. Свой призыв Обама высказал в ходе обращения к Конгрессу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Если этот созыв Конгресса серьезно настроен относительно того, чтобы выиграть эту войну, и хочет послать сигнал нашим войскам и всему миру, вы должны наконец санкционировать использование военной силы против ИГ», — предложил Обама.

Обама подчеркнул, что террористы ИГ должны быть наказаны, как и их предшественники. Американский народ должен это увидеть.

«Если вы сомневаетесь, что Америка или я сам недостаточно привержены тому, чтобы воздать справедливость, спросите Усаму бен Ладена», — сказал Обама.

При этом он отметил, что сравнение борьбы с ИГ с Третьей мировой войной играет на руку террористам.

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