Пекин, 13 января, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В провинции Чжэцзян зафиксирован первый случай смерти пациента от вируса H7N9 — одного из штаммов птичьего гриппа. Гибель пациента уже подтвердили местные органы здравоохранения.

medicalxpress.com Вирус H7N9

Пациент умер в больнице г. Шаосин. Власти не раскрывают дополнительной информации о пациенте. Личные данные погибшего содержатся в тайне, пишет «Синьхуа».

Первое заражение человека вирусом H7N9 в Китае было зафиксировано в марте 2013 г.

В настоящий момент еще 2 пациента с вирусов H7N9 находятся в больницах Китая, один из них в критическом состоянии. Врачи одной из больниц Нинбо делают все возможное для спасения жизни пациента.