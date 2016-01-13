Вашингтон, 13 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Власти США опасаются того, что так называемая сирийская оппозиция, поддерживаемая Вашингтоном, может вступить в коалицию с российскими военными, чтобы сражаться с исламистами, сообщает издание The Daily Beast.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

Официальные лица утверждают, что контакта между оппозицией и российскими военными нет, однако этому может способствовать успех, которого сирийский демократический фронт добился при помощи ВКС РФ.

«Примерно 25 тыс. поддерживаемых США бойцов за последние месяцы добились наиболее значительных результатов, отбив деревни рядом с осаждаемым городом Алеппо благодаря российским авиаударам», — пишет издание.

Изначально авиаудары ВКС РФ не были направлены на оказание поддержки оппозиционерам, однако такой успех может привести к созданию нового альянса — курдско-российского. В частности, благодаря ударам ВКС РФ по боевикам из группировки «Фронт ан-Нусра» курдским силам удалось вернуть контроль над несколькими поселениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада.

Группировка российской ударной авиации базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Оттуда российские боевые самолеты совершают регулярные боевые вылеты и наносят авиаудары по позициям боевиков различных террористических группировок, наводнивших Сирию.