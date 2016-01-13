Вашингтон, 13 января, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Россия теряет контроль над ситуацией в Сирии и на Украине: эти государства уходят с её орбиты. Такое мнение высказал в своём выступлении перед конгрессом президент США Барак Обама.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Несмотря на то, что ее экономика сокращается, Россия вливает ресурсы, чтобы «подпереть» Украину и Сирию — государства, которые она видит уходящими с ее орбиты», — сказал Обама.

Он отметил роль США в вопросе: помогая Украине, Америка поддерживает мировой порядок.

«Когда мы помогаем Украине защитить свою демократию или Колумбии — положить конец войне, тянущейся несколько десятилетий, — это укрепляет мировой порядок, от которого мы зависим», — сказал Обама.

При этом он отметил, что Штаты «не могут пытаться заботиться и перестроить каждую страну, которая впадает в кризис».

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