Петропавловск-Камчатский, 13 января, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Власти Камчатки на случай наводнений в районах полуострова решили купить в краевой резерв мобильные станции для очистки воды. Они, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр специальных программ региона Сергей Хабаров, довольно легко могут быть перевезены на машинах или вертолетах с тем, чтобы обеспечить чистой водой население тех районов, которые пострадали от стихийного бедствия.

ncwt.ru Система очистки воды

Станции комплексной очистки и обеззараживания воды применяются как временное сооружение, которое не требует строительства капитальной инфраструктуры. «Она очень мобильна — габариты едва превышают полтора метра, а вес составляет 300 килограммов. Станция быстро монтируется, работает на электричестве и полностью автоматизирована. Ее конструкция и характеристики отвечают камчатским климатическим условиям», — рассказал Сергей Хабаров.

На две станции бюджет края потратил почти 1 миллион рублей. Оборудование очищает воду, не соответствующую требованиям СанПин, от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, органических веществ, снижает мутность, а также обеззараживает воду ультрафиолетом. Производительность одной установки составляет 500 литров питьевой воды в час.

Напомним, что последнее наводнение, из-за которого пострадали люди, было зафиксировано в Пенжинском районе Камчатки летом 2014 года. Тогда вода затопила десятки подворий и колодцы с водой. Чистую питьевую воду людям доставляли вертолетами.