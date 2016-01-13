Вашингтон, 13 января, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Власти США сняли тюремные ограничения с российского бизнесмена Виктора Бута, наложенные на него в начале октября. Об этом 13 января сообщил агентству Sputnik его адвокат Алексей Тарасов.

nstarikov.ru Виктор Бут — гражданин Российской Федерации в американской тюрьме

Ограничения были введены в отношении Виктора Бута за выращивание им чайного гриба в своей камере в федеральной тюрьме Мэрион, при помощи которого он лечил желудок. Администрация тюрьмы обнаружила в нём содержание до 2% алкоголя.

Бут был лишён права на телефонный звонки родным, также ему аннулировали 41 день срока, на который ему должны были сократить наказание за хорошее поведение.

«Ограничения были сняты в какой-то момент в конце прошлой недели, — сообщил адвокат. — Виктор теперь может связаться со своей семьёй, и я полагаю, он также вновь может совершать покупки в тюремном магазине».

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут отбывает в США 25-летний срок по обвинению в незаконной торговле оружием. Его задержали в Таиланде в 2008 году, а в 2010 году экстрадировали в США.

В апреле 2012 года Бут был приговорен властями США к лишению свободы. Суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Российский гражданин своей вины не признал.