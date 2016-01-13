Аккаунты главы разведки США взломал школьник из хакерской группировки CWA
Вашингтон, 13 января, 2016, 05:45 — ИА Регнум. К взлому учётных записей директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера оказался причастен старшеклассник, состоящий в хакерской группировке Crackas With Attitude (CWA), которая осенью минувшего года уже осуществила взлом почты директора ЦРУ Джона Бреннана, передаёт издание Motherboard.
Как сообщается, юный хакер сам вышел на связь с журналистами и предоставил им подробную информацию о совершённой им кибератаке. Молодой человек рассказал, что ему удалось узнать домашний телефон Джеймса Клэппера и получить сведения об интернет-соединении, которое тот использует.
Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель канцелярии директора Национальной разведки Брайан Хейл сообщил журналистам, что хакеры смогли получить доступ к личным сетевым учётным записям Джеймса Клэппера.
При этом подробности о том, к каким именно данным главы ведомства могли получить доступ взломщики, он сообщить отказался. Пресс-секретарь подчеркнул, что об инциденте были проинформированы соответствующие службы.