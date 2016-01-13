Вашингтон, 13 января, 2016, 05:45 — ИА Регнум. К взлому учётных записей директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера оказался причастен старшеклассник, состоящий в хакерской группировке Crackas With Attitude (CWA), которая осенью минувшего года уже осуществила взлом почты директора ЦРУ Джона Бреннана, передаёт издание Motherboard.

.nytimes.com Хакер

Как сообщается, юный хакер сам вышел на связь с журналистами и предоставил им подробную информацию о совершённой им кибератаке. Молодой человек рассказал, что ему удалось узнать домашний телефон Джеймса Клэппера и получить сведения об интернет-соединении, которое тот использует.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель канцелярии директора Национальной разведки Брайан Хейл сообщил журналистам, что хакеры смогли получить доступ к личным сетевым учётным записям Джеймса Клэппера.

При этом подробности о том, к каким именно данным главы ведомства могли получить доступ взломщики, он сообщить отказался. Пресс-секретарь подчеркнул, что об инциденте были проинформированы соответствующие службы.