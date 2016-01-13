Краснодар, 13 января, 2016, 05:29 — ИА Регнум. При досмотре в портах Геленджика и Новороссийска партии пекинской капусты, поступившей из Турции, был выявлен карантинный для России объект — западный цветочный трипс. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

stide.ru Западный цветочный трипс

Уточняется, что общий вес двух партий составлял более 39 тонн. Карантинный объект подтверждён заключением Краснодарской межобластной ветеринарной лабораторией.

Обнаруженный в турецкой продукции вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и равно опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. В ведомстве подчёркивают, что насекомое опасно не только тем, что наносит повреждения растениям. Оно также является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва с 1 января 2016 года ввела санкции против Турции в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии. В частности, с начала года в Россию запрещён ввоз из Турции помидоров, огурцов, цветной капусты и брокколи, апельсинов, мандаринов, винограда, яблок, груш, абрикосов, персиков, слив, земляники и клубники, а также мяса кур, гвоздики, соли.

На пекинскую капусту эмбарго, введённое Россией в отношении Турции, не распространяется.