Вашингтон, 13 января, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Власти США готовятся передать десять заключённых из тюрьмы на военной базе в Гуантанамо в пенитенциарные учреждения ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух официальных лиц Минобороны США.

mtdata.ru Десять заключенных из Гуантанамо

Уточняется, что передачу заключённых планируется осуществить в четверг, 14 января. Информацию о том, в какие именно страны они будут направлены, собеседники телеканала привести отказались.

Напомним, в ноябре минувшего года пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст сообщил, что власти США ведут переговоры о передачи другим странам более 50 заключённых из тюрьмы Гуананамо на Кубе.

По его словам, общая численность заключённых в Гуананамо на сегодняшний день составляет 112 человек, и 53 из них утверждены для передачи в другие страны по всему миру. Вопрос о том, что делать с заключёнными Гуантанамо, которые не имеют права на передачу за рубеж, на данный момент остаётся нерешённым.

Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Ещё в рамках кампании перед президентскими выборами в 2008 году Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Однако это до сих пор так и не было сделано.