США передадут 10 заключённых из Гуантанамо в страны Ближнего Востока
Вашингтон, 13 января, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Власти США готовятся передать десять заключённых из тюрьмы на военной базе в Гуантанамо в пенитенциарные учреждения ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух официальных лиц Минобороны США.
Уточняется, что передачу заключённых планируется осуществить в четверг, 14 января. Информацию о том, в какие именно страны они будут направлены, собеседники телеканала привести отказались.
Напомним, в ноябре минувшего года пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст сообщил, что власти США ведут переговоры о передачи другим странам более 50 заключённых из тюрьмы Гуананамо на Кубе.
По его словам, общая численность заключённых в Гуананамо на сегодняшний день составляет 112 человек, и 53 из них утверждены для передачи в другие страны по всему миру. Вопрос о том, что делать с заключёнными Гуантанамо, которые не имеют права на передачу за рубеж, на данный момент остаётся нерешённым.
Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.
Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.
Ещё в рамках кампании перед президентскими выборами в 2008 году Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Однако это до сих пор так и не было сделано.