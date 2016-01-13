Грозный, 13 января, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к представителям внесистемной оппозиции в России следует относиться как к предателям и врагам народа. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Грозном в канун Дня российской печати, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ekspertai.eu Рамзан Кадыров — Глава Чеченской Республики

«Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — приводит слова Кадырова пресс-служба правительства Чечни.

Глава республики добавил, что внесистемная оппозиция, вместо того, чтобы заняться поиском выхода из кризиса совместно с руководством государства, пытается расшатать ситуацию в стране.

«Это говорит о том, что этих людей не заботит судьба России и российского народа. Они играют в придуманную западными спецслужбами игру, пляшут под их дудку и бессовестно пытаются выдать себя людьми, переживающими за будущее нашей страны», — отметил Кадыров.

Между тем, по его мнению, очевидно, что «они абсолютно не заинтересованы в процветающей и сильной России». «Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность», — заявил глава республики.