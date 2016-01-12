Хакеры взломали учётные записи директора Национальной разведки США
Вашингтон, 13 января, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Хакеры смогли получить доступ к личным сетевым учётным записям директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, передаёт Associated Press.
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Представитель канцелярии директора разведки Брайан Хейл сообщил, что подразделение проинформировано об инциденте, и советующие службы оповещены о случившемся.
Подробности о том, к каким именно данным Клэппера могли получить доступ злоумышленники, в ведомстве сообщить отказались.