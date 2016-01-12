Бухарест, 13 января, 2016, 02:31 — ИА Регнум. Глава МИД Румынии Лазэр Комэнеску отправился 12 января с визитом в Берлин по приглашению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Как сообщило бухарестское издание Ziare.com, дискуссии будут касаться главных тем европейской, региональной и международной повестки, а также сотрудничества между Бухарестом и Берлином, в контексте председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году.

capital.com.pa Германия «ценит» румынских мигрантов.

Это уже второй с начал года визит высокопоставленного румынского чиновника в Берлин. В конце прошлой недели Германию с официальным визитом посетил румынский премьер Дачиан Чолош. По возвращении из Берлина Чолош провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, рассказав ему о результатах визита и переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Главными темами переговоров стала проблематика присоединения Румынии к Шенгенской зоне, кризис беженцев и внешняя политика ЕС. По словам Чолоша, Меркель подчеркнула «важность румынских иммигрантов в качестве трудовой силы» в Германии, однако уточнила, что ее страна не допустит «социального туризма».

Меркель и Чолош также подтвердили поддержку «европейского курса» Молдавии и выразили надежду на скорое преодоление политического кризиса в Кишиневе.

Что касается вступления Румынии в Шенген, то Меркель отметила прогресс Румынии в борьбе с коррупцией, добавив, однако, что находится в ожидании следующего отчета Механизма сотрудничества и проверки (MCV), по результатам которого будет принято решение относительно Румынии.

ИА REGNUM напоминает, что вступление Румынии и идущей с ней «в пакете» Болгарии в Шенгенскую зону уже неоднократно откладывалось на протяжении последних лет. Присоединению этих стран к соглашению противится целый ряд стран — членов ЕС, включая Германию, Францию, Голландию и Финляндию, в то время как по данному вопросу необходимо единогласное одобрение. Отказ мотивируется, в частности, недостаточно эффективной борьбой с коррупцией и организованной преступностью в этих странах, а также неэффективностью контроля восточных и южных границ.

После начала кризиса с беженцами в ЕС Румыния попыталась шантажировать ЕС, заявив, что готова принять беженцев лишь в обмен на включение страны в Шенгенскую зону. Однако присоединению двух новых стран к Шенгену по-прежнему жестко противится Франция, в то время как для положительного решения необходим консенсус всех стран Шенгенского соглашения.