Петропавловск-Камчатский, 13 января, 2016, 01:29 — ИА Регнум. На Камчатке врачей, наблюдавших за трехлетним мальчиком, который скончался еще в январе прошлого года не выходя из комы, подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Камчатскому краю Юлия Бартель, возбуждено и расследуется дело.

Pedro Reyna Новорожденный

В оказании некачественной медицинской помощи подозревают, в частности, персонал городской больницы № 2 Петропавловска-Камчатского. «Малыш появился на свет в январе 2012 года. Но врачи, которые принимали роды у его матери, не учли ряд противопоказаний. В итоге была оказана некачественная медицинская помощь, что привело к инвалидности новорожденного», — рассказала Юлия Бартель.

По ее словам, ребенок находился в коме с момента родов и до смерти в январе 2015 года. Дело возбуждено почти год спустя, так как для установления всех обстоятельств потребовались сложные медицинские экспертизы, в том числе и за пределами Камчатки. Их результаты сейчас и дают следователям основания полагать, что врачи могут быть виновны в смерти мальчика. Расследование продолжается.