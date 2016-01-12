Москва, 13 января, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Три строения городской усадьбы Е. Н. Офросимовой — Викторовых — И.А. Воронцова, XIX в. — нач. XX в. на Малой Полянке в центре Москвы выставлены на аукцион. Поскольку все три здания являются памятниками, собственник будет обязан сохранить их статус — об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте Москвы по конкурентной политике, который организует торги.

Владимир Певунинский. Полянка. Старая Москва

Главное здание усадьбы Е.Н. Офросимовой — Викторовых — И.А. Воронцова и флигели являются объектами культурного наследия регионального значения, уточнили в ведомстве. В главном доме сохранились белокаменные детали и цоколь, интерьеры XIX века, которые имеют декоративное оформление, в том числе наборный паркет, полы из метлахской плитки, лепной настенный и потолочный декор, дубовые паркеты, лепной настенный и потолочный декор, подчеркнули в департаменте. «будущий собственник обязан проводить работы по сохранению объекта культурного наследия, обеспечивать неизменность внешнего облика, а также сохранять целостность, структуру объекта», — подчеркнули в ведомстве. В настоящее время здания находятся в хозяйственном ведении ГУП «Медицинский центр».

Торги состоятся 12 февраля, начальная стоимость лотов составляет 84,1, 107,2 и 46 млн рублей соответственно, добавили в департаменте.