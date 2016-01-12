Стамбул, Турция, 13 января, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Полиция Турции провела антитеррористические рейды после взрыва в центре Стамбула, унёсшего жизни десяти человек, передаёт телеканал Haberturk.

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В результате спецоперации задержаны в общей сложности 59 человек, подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство», в том числе 16 человек были задержаны в Анкаре. Антитеррористические были проведены в пяти городах страны.

Часть задержанных, как ожидается, будут депортированы, а некоторые из них арестованы по обвинению в террористической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на площади Султанахмет в Самбуле 12 декабря погибли 10 человек, ещё 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Большинство погибших и пострадавших являются гражданами Германии, российских граждан среди жертв теракта нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за взрывом стоял террорист-смертник из Сирии.

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