Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против КНДР
Вашингтон, 13 января, 2016, 00:28 — ИА Регнум. В Сенате США обсуждается законопроект о введении новых санкций против КНДР в связи с информацией о проведении Пхеньяном испытания водородной бомбы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на лидера республиканского большинства, сенатора Митча Макконнелла.
По его словам, от комитета Сената по международным делам ожидается скорейшее рассмотрение документа. «Я рассчитываю вынести этот вопрос на всеобщее голосование в ближайшем времени», — сказал сенатор.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января центральное телевидение КНДР заявило в спецвыпуске об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Ранее в тот же день Геологическая служба США зафиксировала на территории страны в провинции Северный Хамгионг землетрясение магнитудой 5,1.
Действия Пхеньяна вызвали критику со стороны ряда стран и международных организаций. 10 января стало известно, что с американской базы на острове Гуам в Тихом океане в Южную Корею был переброшен стратегический бомбардировщик В-52, способный нанести ядерный удар. Позднее появилась информация, что США также могут перебросить в Южную Корею атомный авианосец «Рональд Рейган», который базируется в Японии.
Тем временем, аналитики назвали подделкой видео, на котором запечатлён пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Соответствующий вывод был сделан в докладе калифорнийского аналитического Центра изучения вопросов нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при институте Миддлбери.
В свою очередь военные Южной Кореи полагают, что КНДР отредактировала видео и использовала материалы с запуска ракеты 2014 года.