Вашингтон, 13 января, 2016, 00:28 — ИА Регнум. В Сенате США обсуждается законопроект о введении новых санкций против КНДР в связи с информацией о проведении Пхеньяном испытания водородной бомбы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на лидера республиканского большинства, сенатора Митча Макконнелла.

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По его словам, от комитета Сената по международным делам ожидается скорейшее рассмотрение документа. «Я рассчитываю вынести этот вопрос на всеобщее голосование в ближайшем времени», — сказал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января центральное телевидение КНДР заявило в спецвыпуске об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Ранее в тот же день Геологическая служба США зафиксировала на территории страны в провинции Северный Хамгионг землетрясение магнитудой 5,1.

Действия Пхеньяна вызвали критику со стороны ряда стран и международных организаций. 10 января стало известно, что с американской базы на острове Гуам в Тихом океане в Южную Корею был переброшен стратегический бомбардировщик В-52, способный нанести ядерный удар. Позднее появилась информация, что США также могут перебросить в Южную Корею атомный авианосец «Рональд Рейган», который базируется в Японии.

Тем временем, аналитики назвали подделкой видео, на котором запечатлён пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Соответствующий вывод был сделан в докладе калифорнийского аналитического Центра изучения вопросов нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при институте Миддлбери.

В свою очередь военные Южной Кореи полагают, что КНДР отредактировала видео и использовала материалы с запуска ракеты 2014 года.