Дамаск, 13 января, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сирийская сухопутная армия при поддержке бойцов народного ополчения взяла штурмом населенный пункт Сальма в провинции Латакия, который являлся оплотом террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в это регионе. Об этом сегодня, 12 января, сообщает сирийское государственное телевидение.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Сообщается, что сирийские войска полностью контролируют Сальму и близлежащие высоты. Город был главным оплотом террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Латакия.

Ранее в середине декабря сообщалось, что армия захватила стратегическую высоту ан-Нуба недалеко от Сальмы, в которой окопались боевики «ан-Нусры». Используя захваченную позицию террористов удалось выбить из Сальмы.

За последние полтора месяца благодаря поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике от террористов освобождены 153 населенных пункта.

Напомним, гражданская война, переросшая в войну с терроризмом, бушует в Сирии с 2011 года. Летом 2015 года сирийские правительственные силы оказались в тяжелом положении. Превосходящие силы боевиков теснили сирийскую армию Башара Асада по всем фронтам. При этом западная коалиция во главе с США, которая к тому моменту уже год, как вела военную операцию против террористов в Сирии, не добилась никаких результатов и на самом деле никак не боролась с боевиками.

30 сентября 2015 года в конфликт открыто вступила Российская Федерация. По официальному запросу Дамаска Россия отправила в Сирию свою боевую авиацию. Положениях на фронтах резко изменилась. Сирийская армия смогла перегруппироваться и перейти в наступление по ряду направлений.