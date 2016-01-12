Йошкар-Ола, 12 января, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Экс-мэр Йошкар-Олы Павел Плотников вновь стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, он подозревается в преступлении по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»).

sledcom.ru Уголовный кодекс Российской Федерации

По версии следствия, с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации Плотников предоставлял ООО льготы и преимущество, а также покровительствовал в другой форме.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, в настоящее время до начала февраля 2016 года бывший глава администрации Йошкар-Олы находится под стражей, в связи с возбуждением уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — квартиры стоимостью около 4 млн рублей. Предположительно взятка получена за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности от одного из бизнесменов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале ноября 2015 года в администрации столицы Марий Эл прошли обыски, которые правоохранители назвали «гласные оперативно — следственные действия». По мнению Плотникова, указанные действия являются способом давления на него. Протестуя против действий правоохранителей 16 ноября экс-мэр выступил на внеочередной сессии Горсобрания депутатов Йошкар-Олы и попросил о поддержке. После его выступления депутаты направили открытое обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку МВД Марий Эл в связи с обысками.

20 ноября региональный политсовет «Единой России» в Марий Эл принял решение об исключении главы администрации Йошкар-Олы Павла Плотникова из рядов партии по инициативе единороссов Горсобрания Йошкар-Олы.

25 ноября депутаты городского собрания Йошкар-Олы на XVIII сессии уволили мэра столицы Марий Эл Павла Плотникова с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Основанием для решения депутатов послужило представление прокурора республики «Об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе».

С 28 декабря 2015 года решением Собрания депутатов главой администрации Йошкар-Олы избран Евгений Маслов, который с 25 ноября — с момента увольнения Плотникова — являлся исполняющим обязанности градоначальника.

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