Осло, 12 января, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Объемы поставок газа с континентального шельфа Норвегии в Европу в 2015 году составили 108 млрд кубометров. Это максимальное значение за всю историю поставок, говорится в официальном релизе норвежского газового оператора Gassco,.

gassco.no Газоперерабатывающий завод компании Gassco

Поставки норвежского газа на приемные терминалы в Германии, Бельгии, Франции и Великобритании увеличились на 7 млрд кубометров по сравнению с показателями 2014 года, отмечается в сообщении норвежской компании. Новый рекорд по объему суточных поставок был установлен 22 ноября — 365,3 млн кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году российский «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 159,4 млрд кубометров газа, что на 8% больше, чем в 2014 году.

Напомним, что на нефтяную и газовую промышленность приходится около 25% ВВП Норвегии.

Стоит отметить, что Норвегия страдает от падения цен на нефть больше, чем любое другое государство Западной Европы. На фоне сокращения нефтяных доходов королевство наращивает газовый экспорт. Здесь Норвегия конкурирует с таким крупным производителем, как Россия. Как заявлял ранее министр нефти и энергетики королевства Торд Льен, поставщики в конечном счете выигрывают от большей конкуренции. «Конечно, это хорошо для Европы, что существует диверсификация поставщиков, и это также хорошо и для самих экспортёров», — отмечал он.