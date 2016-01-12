Минск, 12 января, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Постановлением правительства Белоруссии от 11 января изменён «перечень социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами», сообщает пресс-служба Совмина постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Данное постановление принято в целях дальнейшего снижения административного регулирования в сфере ценообразования, — пояснили в Совмине. — С учетом представленного широкого ассортимента продукции разного ценового сегмента на рынке и конкуренции среди производителей в настоящее время отсутствует необходимость в ценовом регулировании ряда продовольственных товаров (хлеб, мясо, яйцо куриное, молочные продукты, детское питание) на постоянной основе».

В Совмине отметили, что госрегулирование цен на вышеуказанные продтовары «будет осуществляться при необходимости в целях исключения значительного роста цен при осуществлении анализа ситуации на продовольственном рынке и на временный срок — но не более 90 дней в течение одного года».

Из перечня исключены также тарифы на профилактические и обязательные медицинские осмотры граждан и предоставление местных телефонных соединений пользователям сети стационарной электросвязи с использованием таксофона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — начале февраля 2016 года официальный Минск намерен приступить к реализации новой программы сотрудничества с МВФ и получить от фонда $3 млрд на «либерализацию». В ходе состоявшейся 11 января встречи Александра Лукашенко с первым зампредом Совмина Василием Матюшевским было заявлено, «что принципиальные вопросы по этому направлению практически сняты».