Бразилиа, 12 января, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Власти нескольких городов и муниципалитетов Бразилии вынуждены отменить ежегодное карнавальное шествие, которое должно было состояться в начале февраля. Традиционное пятидневное празднование ранее не отменяли даже во время мирового финансового кризиса 2008 года, передает «Вести.ru».

nateClicks Карнавал в Рио-де-Жанейро

Причина — тяжелейший экономический кризис, который сопровождается коррупционным скандалом. Президент страны Дилма Руссефф находится под угрозой импичмента. Прогнозы инфляции в Бразилии не успевают за темпами ее роста. Страна переживает наихудший период своего развития.

Напомним, что бразильский карнавал — ежегодный фестиваль, который проводится за сорок дней до Пасхи. Он является крупнейшим народным праздником страны и имеет некоторые отличия от карнавалов как в Европе, так и в других странах Латинской Америки. Кроме того, существуют региональные вариации карнавала в самой Бразилии.

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