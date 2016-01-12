Донецк, 12 января, 2016, 20:46 — ИА Регнум. На Донетчине обстановка на линии соприкосновения не изменилась, в частности, ВСУ за последние сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом 12 января заявил замкомандующего корпусом Министерства обороны ДНР, полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

obozrevatel.ua СБУ

По словам Басурина, под обстрелы ВСУ попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах Коминтерново, Железная Балка, Спартак. При этом украинские силовики выпустили более 22 мин калибра 82-мм, применяли вооружения БМП и РПГ.

«Разведка ДНР продолжает выявлять факты перемещения и сосредоточения вооружений и личного состава противника на линии соприкосновения. Так, в районе: населенного пункта Дзержинск, 5 км до линии соприкосновения, выявлена самоходная артиллерийская батарея 26-й отдельной артиллерийской бригады (две 152-мм САУ «Пион», четыре 152-мм САУ «Гиацинт»); населенного пункта Новоселовка Вторая, 8 км до линии соприкосновения, выявлено две САУ и до 150 личного состава; населенного пункта Павлополь (буферная зона) выявлено три танка, четыре БМП, два БТР и восемь автомобилей с личным составом и боеприпасами; населенного пункта Артемовск разворачивается артиллерийское подразделение из состава 30-й ОМБР. Данные факты демонстрируют готовность украинских силовых структур к обострению ситуации на Донбассе в нарушение всех договоренностей «нормандской четверки», — заявил представитель военного ведомства республики.

Также Басурин сообщил, что в захваченных ВСУ восьми населенных пунктах «буферной зоны» разведкой ВС ДНР зафиксировано проведение «зачисток» и поиска информаторов ВС ДНР.

«Зачистки проводят представители СБУ с усилением подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты, по причине большой утечки информации из данных районов. В частности, о концентрации запрещенного вооружения ВСУ и личного состава в так называемой «серой зоне» и подготовке силовыми структурами Украины провокаций против мирного населения. В зоне проведения «АТО», в районе населенного пункта Лебединское, отмечаются факты возникновения разногласий между регулярными подразделениями ВСУ и ДУК «Правый сектор», переходящие в столкновения с применением огнестрельного оружия. Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты проводят выдавливание из населенного пункта радикальных националистов, которые в настоящее время контролируют все грузоперевозки», — рассказал Басурин.

Сегодня же спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Вместе с тем, по его словам, обстановка в регионе имела тенденцию к обострению, в частности, ВС ДНР применили тяжелое вооружение сразу на нескольких участках фронта.

Напомним, что в декабре ВСУ взяли под контроль восемь сел в «буферной» зоне Донбасса: Пищевик, Павлополь, Виноградное, Гнутово, Широкино, Бахмутовка, Жованка, Троицкое.