Москва, 12 января, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Столичное управление ГИБДД проверяет информацию о выдаче гражданину Андрею Филину водительского удостоверения с фотографией, на которой он одет в необычный головной убор — вязаную шапку в виде дуршлага. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба московского управления ГИБДД.

Итальянская паста

Сообщается, что 9 января при оформлении водительского удостоверения фотография гражданина была выполнена с нарушениями требований нормативных документов. Андрей Филин на фотографии в шапке в виде вязаного дуршлага.

В настоящий время по данному факту управлением ГИБДД Москвы проводится служебная проверка, заявили в ведомстве.

Если вина должностных лиц, выдавших удостоверение будет установлена, им грозят дисциплинарные взыскания. Водительское удостоверение в любом случае будет аннулировано.

Ранее сегодня стало известно, что некий Андрей Филин, который является последователем «Русской пастафарианской церкви» первым в России получил водительские права, сфотографировавшись с «дуршлагом» на голове. Вязанный головной убор в виде дуршлага который считается непременным атрибутом сообщества.

Филин заявил, что ношение шапки в виде дуршлага — это его религиозная убежденность. Он указал на приказ МВД, которые регламентирует внешний вид российских водительских прав, допускающий фотографии в головных уборах гражданам, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними с непокрытой головой. В итоге сотрудники полиции выдали водительское удостоверение с весьма спорной фотографией.

Пастафарианство — пародийная религия, основанная Бобби Хендерсоном в 2005 году в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. В открытом письме на своём веб-сайте Хендерсон возвещает веру в сверхъестественного Создателя, похожего на макароны и тефтели — Летающего макаронного монстра (ЛММ), и призывает к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями, тем самым используя аргумент reductio ad absurdum (Доведение до абсурда). Несмотря на пародийность, религия имеет официальный статус и существует на тех же правах, что и остальные религии.

Название религии основано на игре слов, и ассоциируется с растафарианством и итальянским словом «паста» (pasta), означающим макаронные изделия. Последователи религии называют себя пастафарианами.