Минск, 12 января, 2016, 20:26 — ИА Регнум. «Современные реалии таковы, что именно сплоченность нации вокруг истинных, созидательных ценностей является гарантией её сохранения и прогресса, духовного здоровья и благополучия. Поэтому не случайно на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций наша страна названа символом мира», — заявил 12 января Александр Лукашенко на церемонии вручения премии президента «За духовное возрождение», а также специальных премий президента деятелям культуры, искусства и спорта.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко вручает премию преподавателю кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Антону Бельскому

Выступая с докладом перед награждаемыми, Лукашенко отметил, что культура «лежит в основе идеологии государств» и «указывает те направления и цели, на которые должно ориентироваться общество».

«Мы живем в непростое и, к сожалению, очень тревожное время. Уж извините, но я очень часто в последнее время об этом говорю. Поверьте, не зря. Глубочайший духовный кризис охватил многие страны. Как результат — в разных уголках Земли деструктивные силы предпринимают попытки сломать систему традиционных ценностей. Агрессивные нападки на основы морали становятся одной из зловещих примет современности», — сказано в тексте доклада руководителя постсоветской республики.

Лукашенко сообщил о присуждении премии «За духовное возрождение» коллективам Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» и Национального художественного музея, деятелям Русской Православной и Римско-Католической церквей, авторам книги «Жить и помнить». Специальные премии президента присуждены деятелям культуры и искусства, журналистам, учёным, художникам, коллективу Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Особо отметил Лукашенко детский ансамбль «Оношковские музыканты» («Аношкаўскiя музыкi») из агрогородка Оношки Несвижского района Минской области.

«Президент заверил, что на высоком уровне будет проведён и предстоящий 25-й юбилейный фестиваль «Славянский базар в Витебске», ставший той мировой площадкой, на которой блистают признанные мастера и зажигаются новые звезды», — отметила пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2012 года заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и спецпремий деятелям культуры и искусства за 2011 год заявил: «Белорусская цивилизация создавалась не огнем и мечом, а мудростью и словом». До этого ни один учёный не выделял среди цивилизаций «белорусскую».

Также напомним, 17 октября 2014 года Александр Лукашенко заявил российским журналистам, что в Белоруссии нет идеологии, но есть занимающиеся идеологией. Заявление прозвучало в присутствии представителей созданной Лукашенко бюрократической «идеологической вертикали» и в то время, когда в вузах Белоруссии студентам читали лекции в рамках курса «Основы идеологии белорусского государства».