Анкара, 13 января, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Не сумевшим верно расшифровать политику США в регионе турецким политикам скоро будет явно не до халифата — сохранить бы территориальную целостность страны.

macro-photos.com Паутина

Наблюдая за событиями на Ближнем Востоке, редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов делает вывод о том, что Турция своей двусмысленной закулисной игрой подорвала доверие мирового сообщества и вызвала недовольство партнеров по НАТО, что в обозримом будущем может привести к ее распаду.

Если еще год назад только самые прозорливые предсказывали возможный раздел Турции, то в последние месяцы об этом не сказали разве что официальные лица в Брюсселе и Вашингтоне. Проект «Новый ближний Восток», анонсированный госсекретарем США Кондолизой Райс в июне 2006 года в Тель-Авиве идет своим чередом. Судя по высказываниям различных западных «отставников», следующей в списке стоит Турция.

Изумляет во всем этом только одно: нам, простым гражданам, всегда кажется, что уж во власти-то находятся люди, которые в силах анализировать ситуацию, что совсем уж простофиль там не бывает. Ан нет! Примеров много: Милошевич, Хуссейн, Мубарак, Каддафи, теперь, видимо, приходит черед Эрдогана. Единственный, кому пока удалось (неизвестно, надолго ли) вырваться из-под смертельного обаяния США — это Башар Асад.

И, кстати, для тех, кто не помнит: Асад смеялся, когда Каддафи говорил, что вскоре придут за следующим «из них». Первым, за кем пришли, оказался сам Каддафи, а потом наступила очередь и Башара Асада.

Подробности читайте здесь: Запад приговорил Турцию к распаду

Все статьи автора: Станислав Тарасов