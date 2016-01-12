Пермь, 12 января, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Пермского края.

Henadz Freshphoto.ru Мигранты

С января по декабрь 2014 года организаторы нелегальной миграции произвели незаконную постановку на регистрационный учет и пребывание в России 175 иностранных граждан. Злоумышленники сами разыскивали иностранных граждан, желающих незаконно встать на миграционный учёт без фактического пребывания по месту регистрации. Они получали от мигрантов необходимые для регистрации документы, составляли «уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания», вносили в них заведомо ложные сведения и подавали их в территориальные органы федеральной миграционной службы с якобы заверенными «принимающей стороной» подписью и печатями. С каждого иностранца злоумышленники получали за услуги примерно 2 тыс. рублей. Представителям «принимающей стороны» злоумышленники платили от 300 до 500 рублей.

Суд приговорил одного из них к году лишения свободы, двух других к шести месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима В качестве дополнительного наказания каждому назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, что по данным краевого УФМС, с января по ноябрь 2015 года в Пермском крае проведено 288 рейдов по пресечению незаконной миграции. Всего выявлено 468 административных правонарушений, связанных с нарушением иностранными гражданами миграционного законодательства. Штрафов наложено на сумму в 855 тысяч рублей. Зарегистрировано 310 преступлений. 268 гастарбайтеров, незаконно проникших в Пермский край, выдворены по решению суда из России.