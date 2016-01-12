Пермь, 12 января, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В пермском крае учащиеся школы-интерната № 2 в селе Березовка не получали необходимого по нормам количества продуктов. Это выяснилось в результате проверки, организованной районной прокуратурой и управлением Роспортебнадзора края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Березовского района.

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Контролирующие органы установили нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в структурном подразделении МБОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа № 2» интернатного типа.

В частности, администрацией учреждения не соблюдались требования по массе блюд, в меню (рационе) отсутствовали свежие фрукты, при круглосуточном пребывании детей их кормили четыре раза в день при норме не менее пяти раз.

По итогам проверки прокурором района директору школы внесено представление, с требованием устранить нарушения, виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении организатора питания — индивидуального предпринимателя — возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры, вплоть до полного устранения нарушений», — заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, что самое громкое разбирательство с руководством школы-интерната в Пермском крае случилось в 2010 году. В Гремячинске была закрыта коррекционная школа, в том числе и из-за нарушения в организации питания детей.