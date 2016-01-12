Дунгуань, Китай, 12 января, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республике так и не нашелся победитель общенациональной лотереи «Фуцай шуансэцю», который выиграл $4 млн. Об этом 12 января сообщают местные СМИ.

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Сотрудники центра продажи билетов лотереи «Фуцай шуансэцю» в городе Дунгуань в провинции Гуандун на юге Китая два месяца ждали победителя тиража лотереи от 10 ноября 2015 года. Неизвестный счастливчик выиграл 22,65 млн юаней ($3,9 млн).

По правилам лотереи выигрыш можно забрать в течение двух месяцев. Сотрудники одного из центров по продажам билетов до полуночи 11 января ожидали человека, который купил билет с выигрышной комбинацией цифр. Но никто так и не появился.

Теперь выигранные средства будут переведены в фонд общественного благосостояния и использованы на нужды инвалидов, сирот, пожилых людей и других малообеспеченных слоев населения.

Эта сумма стала самым большим невостребованным выигрышем в Китае. Предыдущий рекорд принадлежал неизвестному владельцу билета, купленного в провинции Цзянсу на востоке Китая и выигравшему 16,19 млн юаней ($2,5 млн). Случай произошел в 2011 году.

Сотрудникам городского центра лотереи Дунгуаня остается лишь гадать, что могло случиться с нынешним победителем. Он либо потерял билет, либо перепутал тираж, решив, что ничего не выиграл и выбросил билет.