Минск, 12 января, 2016, 19:19 — ИА Регнум. «В ходе проведения розыскных мероприятий гражданина, уклонявшегося от уплаты алиментов, он был задержан на территории Минска. Когда его доставили в Пружаны, то при досмотре были обнаружены награды. Гражданин пояснил, что находился на Украине и участвовал в боевых действиях», — сообщил 12 января корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс службы УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко.

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В МВД не смогли пояснить, на чьей стороне воевал задержанный и воевал ли вообще — по словам Дученко, эту информацию предстоит проверить. Милиционер сообщил также, что не располагает информацией об изъятых у задержанного наградах, их подлинности и принадлежности — эту информацию также предстоит уточнить.

Пока же обстоятельства жизненного пути задержанного выясняют сотрудники МВД и КГБ. Будет ли возбуждаться уголовное дело в отношении задержанного — решат в Следственном комитете Белоруссии. Пока задержанному вменяется лишь уклонение от уплаты алиментов.

«Гражданин находится в разводе, однако по решению суда он обязан был уплачивать алименты. Так как поступила информация об уклонении от уплаты алиментов и местонахождение гражданина было неизвестно, то проводились розыскные мероприятия, в том числе на территории Российской Федерации», — сообщил Дученко.

По словам начальника УВД Брестского облисполкома генерал-майор милиции Фёдор Балейко, задержанный 11 января в Минске 35-летний гражданин — не первый житель Брестской области, в отношении которого имеются подозрения в участии в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Некоторые из подозреваемых находятся до сих пор на территории Украины, сообщил Балейко. Также поступала информация о погибших белорусах во время войны в соседней постсоветской республике.

Балейко обратил внимание на задержание на Украине известного в Брестской области футбольного фаната, который уехал воевать в соседнюю республику, вступил в запрещённую в России организацию «Правый сектор», принял ислам и получил известность под кличкой «Моджахед». Так как данный гражданин обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, то белорусские милиционеры провели обыск по прежнему месту его проживания, где обнаружили и изъяли гранаты.

Начальник УВД констатировал: война на Украине негативно влияет на криминогенную обстановку в Брестской области. Так, в 2015 году было возбуждено в три раза больше уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, чем в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Минске на железнодорожном вокзале был задержан вооруженный до зубов гражданин Белоруссии. Согласно официальному сообщению МВД, 28-летний житель белорусского города Новополоцк был одет в бронежилет и вёл себя необычно, чем и привлёк внимание милиционеров. У задержанного были изъяты оружие, взрывчатка, флаг запрещенного в России украинского бандформирования «Правый сектор», электронная аппаратура и два паспорта. По информации МВД, белорус прибыл с Украины и имел справку об участии в карательной операции в Донбассе.

После этого информации о возбуждении уголовного дела или суде над задержанным не поступало. Общественности не было представлено объяснений провоза изъятого арсенала через границу и эффективности мер, предпринимаемых МВД, КГБ, Госпогранкомитета и других «заинтересованных» по недопущению таких инцидентов.

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерении привлечь воевавших в Донбассе граждан Белоруссии к ответственности за «наёмничество». Белтелерадиокомпания 13 августа сообщила, что КГБ Белоруссии ликвидировал канал вербовки наёмников, к деятельности которого причастен зарегистрированной в Чехии праворадикальной организацией «Молодой фронт». После этого, 19 ноября глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич заявил, что около 20 человек могут быть привлечены к ответственности по статье УК «наёмничество». Судя по открытым источникам, до сих пор в Белоруссии не было ни одного случая вынесения такого приговора.