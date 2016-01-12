Ереван, 12 января, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Защитник прав человека Армении Карен Андреасян 12 января представил заявление об отставке. Об этом сообщается на официальной сайте омбудсмена.

Photolure Карен Андреасян

Уточняется, что омбудсмен выражает благодарность всем партнерам и коллегам за совместную работу и надеется, что «защита прав человека останется приоритетом нашего государства и общества».

В распространенном сообщении отмечается, что других комментариев в связи с этим не будет.

Карен Андреасян был избран защитником прав человека Армении в 2011 году на заседании Национального собрания Армении на шесть лет.

Причины отставки Карена Андреасяна пока неизвестны, однако некоторые политические обозреватели высказывают мнение, что Андреасян может примкнуть к одной из политических партий и попытается стать депутатом парламента, тем более, что он является одним из приближенных затья президента Армении — серого кардинала армянской политики Микаела Минасяна, который, согласно публикациям в армянской прессе, попытается провести в парламент следующего созыва своих людей, в числе которых и может быть Андреасян.

До того как стать омбудсменом Андреасян руководил юридической компанией, которая после избрания отошла брату Микаела Минасяна.

Согласно Конституции Армении, защитник прав человека является независимым должностным лицом, которое осуществляет защиту прав и свобод человека, нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Омбудсмен наделен установленной для депутата неприкосновенностью.

Защитника прав человека избирается Национальным Собранием не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.