Калуга, 12 января, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Порядка 84,5 тыс инвалидов проживают в настоящее время в Калужской области и поэтому неслучайно, первое в этом году координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона, было посвящено реализации государственной программы «Доступная среда, сообщает 12 января корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

По словам, выступившего с докладом министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова, в области продолжается активная работа по созданию условий, расширяющих возможности инвалидов в передвижении и самореализации.

В период с 2011 по 2013 год, в рамках действия долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области», из бюджетов различных уровней было выделено свыше 221 миллиона рублей. Средства пошли на формирование сети реабилитационных отделений, развитие службы «Социальное такси», организацию обучающих адаптационных курсов, а также приобретение специализированного диагностического оборудования.

В 2014 году работа продолжилась в рамках реализации государственной областной программы «Доступная среда в Калужской области» со сроком действия до 2020 года. Общий объем ее финансирования в 2014—2015 годах составил 188 миллионов рублей. За указанный период все учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оснастили гусеничными подъемниками для перемещения инвалидов-колясочников по лестничным пролетам. Ряд общественных учреждений, в том числе сферы здравоохранения, также был адаптирован к посещению и пребыванию в них лиц с ограниченными возможностями. Проведена закупка специализированного автомобильного транспорта. Приобретено оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальная компьютерная техника.

На сегодняшний день, в области функционирует реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», деятельность которого включает обучение по программам профессиональной подготовки. Ежегодно для прохождения курса реабилитации по различным программам в него обращается до 100 человек. Анализ трудоустройства молодых инвалидов, получивших профессиональные навыки в данном учреждении, подтверждает их конкурентоспособность на рынке труда. Доля трудоустроенных от числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в 2015 году составила 62,4%.

По данному показателю в рейтинге ЦФО Калужская область находится на первом месте, по Российской Федерации — на шестом месте (согласно статистических данных Роструда по итогам первого полугодия 2015 года).