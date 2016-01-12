Москва, 12 января, 2016, 18:59 — ИА Регнум.

Уборщица из публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром», у которой украли дорогостоящую сумку из автомобиля, больше переживала за 15 тысяч рублей, которые в ней были. Об этом сегодня, 12 января, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу полиции Троицкого и Новомосковского административного округа.

Ведро и щетка

Нашумевшая история произошла сегодня в районе бизнес-центра «Румянцево» на юго-западе Москвы. 44-летняя москвича, работающая уборщицей в ПАО «Газпром» оставила свой внедорожник Mitsubishi Outlander на парковке и зашла в здание по своим делам.

Злоумышленники разбили стекло автомобиля и украли сумочку, в которой были документы и банковские карты уборщицы. Ворам понадобилось всего три минуты, чтобы провернуть дело.

Сама пострадавшая оценивает ущерб в 300 тысяч рублей. А вот московские отделение Dior уточняет, что украденная сумочка — это модель Lady Dior и последней коллекции. Она изготовлена из крокодиловой кожи и стоит 2,6 млн рублей.

Однако в полиции заявили, что ни о каких баснословных суммах ущерба уборщица не заявляла. Она оценила ущерб в 300 тысяч рублей и больше переживала о 15 тысяч наличными, которые лежали в кошельке и были похищены вместе с сумкой.

Журналисты уже выяснили, что потерпевшая, которую зовут Мария П., владела сумкой из комбинированной синей и черной кожи крокодила «под зебру» с серебристой отделкой. Данный аксессуар был главным на показе коллекции Dior осень-зима 2015 в Париже.