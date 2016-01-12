Киев, 12 января, 2016, 18:23 — ИА Регнум. На Западной Украине сегодня, 12 января, около 300 шахтеров перекрыли международную трассу «Львов — Рава-Русская» с требованием добиться выплат зарплат. Об этом сообщает пресс-служба местного управления безопасности дорожного движения.

Борис Окороков. Шахтеры. 1963

«Сейчас на 23-ем километре и 34-ом километре автодороги М-09 «Львов-Рава-Русская» заблокировано движения транспорта. На этих участках дороги люди непрерывно двигаются по пешеходным переходам и не пропускают транспортые средства», — сказано в сообщении.

Протестующие — шахтеры с Западной Украины, которые добиваются выплат зарплат за ноябрь.

«Шахтерам выплатили лишь 46% зарплаты за ноябрь. Нам обещали до конца 2015 года выплатить полностью задолженность за ноябрь и декабрь… Акция бессрочная» — сказал глава профсоюза шахты «Межиричанская» Андрей Паска.

Долг перед работниками «Львовугля» только за ноябрь достиг 58 миллионов гривен.

В Минэнерго Украины сообщают, что для выплаты зарплат необходимо принять дополнительные документы.

«В принятом в последние дни прошлого года госбюджете на 2016 год заложена возможность использовать 500 млн грн на погашение долгов угледобывающих предприятий. Для этого необходимо в максимально короткие сроки подготовить соответствующую документацию, работа над этим ведется с первых дней года», — сказано в сообщении Минэнерго.

В то же время глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире киевского радио «Голос столицы» заявил, что помимо зарплат, шахтеры требуют отставки министра энергетики Украины Владимира Демчишина. Его обвиняют в организации системы «смотрящих» за отраслью, среди которых якобы есть замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Игорь Кононенко. Волынец заявил, что для ликвидации коррупции в отрасли профсоюзы и шахтеры пытаются привлечь внимание западных дипломатов — поэтому перекрыто именно международное шоссе. Также Волынец обещает поднимать этот вопрос во время встреч с американскими и европейскими дипломатами.