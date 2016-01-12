Ярославль, 12 января, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев направил в прокуратуру области, УМВД и Следственный комитет заявления с требованием провести проверку по факту использования бюджетных средств при очистке рек, впадающих в озеро Неро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам народный избранник. В том, что большой объем работ был проведен зимой меньше чем за месяц, депутат усматривает возможный коррупционный фактор.

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«Контракт на очистку устьев рек Сара, Ишня, Мазиха, Пига, Кучебеж, впадающих в озеро Неро, был заключен в конце ноября. Сумма контракта — 143 миллиона рублей. А срок его исполнения — 20 декабря. За это время нужно было вычистить со дна озера 143 тысячи кубометров ила, сделать специальные карты, в которых отстаивается ил, утилизировать его. Все понимают, что в такой короткий срок сделать это невозможно, тем более зимой. По ориентировочным оценкам работы, которые сделало ООО НПП «Шельф» из Санкт-Петербурга, тянут миллионов на 20. Между тем контракт значится как исполненный», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Заказчиком работ выступал департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Деньги были выделены по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса». 66% финансировалось из федерального бюджета, 34% — из бюджета Ярославской области. Контракт с ООО НПП «Шельф» был заключен 23 ноября 2015 года. Начальная цена аукциона, в котором приняли участие две компании, составляла 145,9 млн рублей и снизилась до 143,7 млн. Директор департамента Сергей Миронов считает обвинения депутата необоснованными.

«Это глупость. Контракт был исполнен не полностью. Было выполнено и принято работ на 70 миллионов рублей. В ноябре и декабре стояла теплая погода, что позволяло вести работы по очистке устьев рек. Работы производились, все видели сюжеты по телевидению. Однако подрядчик не смог выполнить все работы в срок, поэтому график работ был изменен, срок окончания перенесен на конец февраля. За невыполнение сроков контракта к подрядчику будут применены штрафные санкции. В настоящее время выполняются земляные работы, возможные по погодным условиям», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Миронов.

По словам Сергея Миронова, контракт по очистке рек был разыгран в ноябре, так как только в сентябре правительство России определило условия участия регионов в программе. После этого потребовалось внесение изменений в областной бюджет и проведение конкурсных процедур. Чиновник уверен, что все процедуры проходили и проходят с четким соблюдением закона. Однако депутат в этом сомневается.

«Условия контракта были заведомо неисполнимы. Если бы подрядчики знали, что можно продлить срок выполнения работ, список участников аукциона был бы другим, цена аукциона была бы другой», — считает Сергей Балабаев.

Программа комплексной реабилитации озера Неро рассчитана на несколько лет. Ее цель — увеличить проточность озера и освободить его от скопившегося ила сапропеля. Вода в озере настолько грязная, что местные жители не купаются в нем. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.