Чебоксары, 12 января, 2016, 17:40 — ИА Регнум. «Коммунальные сети города Новочебоксарска» отменили открытый конкурс на закупку яхты общей стоимостью порядка 6 млн рублей, объявленный 31 декабря 2015 года. Решение об этом было принято 6 января, но официальный протокол был оформлен только 11 января и опубликован сегодня, 12 января, сообщили ИА REGNUM в муниципальном предприятии, заявив, что «плавательное средство» необходимо было для осуществления водоподготовки и размещения оборудования с целью отбора проб в Волге.

ИА REGNUM Пробы воды в Волге будут организованы без яхты

Решение об отказе от закупки маломерного судна принято 6 января «в связи с изменившейся конъюнктурой рынка, сформировывающимися отдельными экономическими и финансовыми вопросами в деятельности предприятия».

«В первый рабочий день, 11 января, был оформлен протокол об отказе от проведения открытого конкурса на приобретение плавательного средства. Протокол размещен на официальном сайте 12 января», — комментируют на предприятии, отмечая, что закупку планировалось осуществить за счёт «амортизации объектов основных средств водопроводно-канализационного хозяйства».

В «КС г. Новочебоксарска» поясняют, что маломерное судно необходимо было «для обеспечения соблюдения действующего законодательства», ссылаясь на предписания надзорных органов. «Маломерное судно должно соответствовать ГОСТ 19 105−79 и обеспечивать возможность размещения оборудования для отбора проб с глубины источника водоснабжения — р. Волга в пределах трех поясов зон санитарной охраны (18,14 км от водозабора) и специализированного оборудования для ревизионного обслуживания сигнальных буев», — говорят на предприятии.

В то же время, в «КС г. Новочебоксарска» заверяют, что «отказ от проведения открытого конкурса на приобретение плавательного средства не повлияет на исполнение предписаний надзорных органов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска» разместило объявление о закупке «плавательного средства» «для нужд», оценив траты в 5,9 млн рублей. В опубликованной технической документации говорится о том, что маломерное судно должно соответствовать классу «Суда прогулочные гребные и моторные». Среди основных параметров — 14−15-метровая длина, мощность 140 лошадиных сил, двигатель Volvo Penta, скорость хода более 20 км/ч, две каюты и вместимость не менее 12 пассажиров. Районы эксплуатации яхты — «внутренние акватории, а также прибрежные районы морей». Конкурс был назначен на 25 января.

ИА REGNUM публикует комментарий МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» полностью.

«В связи с чем МУП «КС г. Новочебоксарска» приняло решение о приобретении плавательного средства?

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (далее — предприятие) для осуществления водоподготовки производит забор воды из реки Волга в верхнем бьефе Чебоксарской ГЭС. Согласно п. 1.5. СанПиН 2.1.4.111 0−02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на водозаборе организуются зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Первый пояс (зона строгого режима) включает территорию на расстоянии 100 метров во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу.

Территория второго пояса зоны санитарной охраны (далее — ЗСО) совпадает с территорией третьего пояса и располагается по правому берегу и акватории Чебоксарского водохранилища. Западная граница второго пояса ЗСО установлена на расстоянии 18,14 км вверх по течению. Восточная граница — на расстоянии 2,5 км ниже по течению до плотины Чебоксарской ГЭС. Боковая (южная) граница — на расстоянии около 3,0 км от уреза воды при летне-осенней межени. На участке второго пояса ЗСО начиная от западной окраины г. Новочебоксарск до д. Гремячево, граница второго пояса устанавливается на расстоянии 1,0−2,0 км от уреза воды, по линии водораздела, с абсолютными отметками поверхности 170−200 метров (по линии автодороги Чебоксары-Новочебоксарск). Далее ЗСО второго пояса расширяется и устанавливается на расстоянии около 3,0 км от уреза воды и проходит по территории г. Чебоксары до д. Заовражное. С северной стороны территория второго пояса ЗСО охватывает акваторию Чебоксарского водохранилища, включая фарватер на расстоянии 1 км от береговой линии при летне-осенней межени.

При заборе воды из Чебоксарского водохранилища и сбросе сточных вод в реку Волга существуют определенные требования надзорных органов по ведению мониторинга водного объекта, выполнению мероприятий, предусмотренных в пределах первого, второго и третьего поясов ЗСО водозаборного сооружения и соблюдению условий водопользования.

Система регулярных наблюдений за водным объектом и ведение мониторинга предусматривают:

1. Контроль качества воды в реке Волга источника водоснабжения (на расстоянии 500 метров выше по течению реки от БНС и 500 метров ниже по течению реки).

2. Контроль качества воды в реке Волга во 2 поясе ЗСО (18,14 км) источника водоснабжения в месте сброса сточных вод.

3. Контроль качества воды поверхностного источника водоснабжения (перед поступлением на водоочистные сооружения), согласно требований СанПиН 980−00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и ГОСТ 2761−84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4. Наблюдение за акваторией водного объекта (река Волга) на предмет сбросов сточных вод предприятиями, расположенными во 2 поясе ЗСО источника водоснабжения выше по течению реки (18,14 км), выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения.

В настоящее время предприятию выдано:

Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой представление об устранении нарушений требований федерального законодательства — определить границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил — организовать ЗСО источника водоснабжения г. Новочебоксарска до 01 декабря 2016 г.

Для обеспечения соблюдения действующего законодательства предприятие запланировало приобрести плавательное средство — маломерное судно, которое должно соответствовать ГОСТ 19 105−79 и обеспечивать возможность размещения оборудования для отбора проб с глубины источника водоснабжения — р. Волга в пределах трех поясов зон санитарной охраны (18,14 км от водозабора) и специализированного оборудования для ревизионного обслуживания сигнальных буев. Источник для финансирования — амортизация объектов основных средств водопроводно-канализационного хозяйства.

Почему МУП «КС г. Новочебоксарска» отменило конкурс на закупку?

В связи с изменившейся конъюнктурой рынка, сформировывающимися отдельными экономическими и финансовыми вопросами в деятельности предприятия 6 января 2016 г. было принято решение отказаться от приобретения плавательного средства, о чем в первый рабочий день — 11 января 2016 г., был оформлен протокол об отказе от проведения открытого конкурса на приобретение плавательного средства, протокол об отказе проведения открытого конкурса размещен на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 12 января 2016 г.

Отказ от проведения открытого конкурса на приобретение плавательного средства не повлияет на исполнение предписаний надзорных органов».