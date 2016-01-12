Барнаул, 12 января, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Острый дефицит молока и резкое снижение поголовья коров — такие перспективы для Алтая рисуют фермеры после вступления в силу нового техрегламента Евразийского экономического союза. Отдавать в переработку молоко больных животных, в частности, заражённых лейкозом, скоро будет запрещено. Об этом сегодня, 12 января, информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Степанов Алексей Степанович. «Этюд с коровой».

Поголовные анализы на лейкоз, болезнь, кстати, неизлечимую, буренки алтайские сдают дважды в год. В разговоре с корреспондентами программы «Вести-Алтай» животноводы лукавить не стали: говорят, порой опасный вирус находят, но больших проблем в этом раньше не видели.

«От тех животных, которые РИД-положительные и являются вирусоносителями, в 90% случаев теленок рождается здоровый», — пояснил главный зоотехник Дмитрий Печенкин.

«Что касается молока, то вирус все равно погибает в процессе пастеризации — не выдерживает температуры выше 60 градусов. Так что традиционно считалось, что лейкоз — болезнь хоть и неизлечимая для коров, для человека неопасная. Но теперь у науки — другое мнение», — информируют алтайские тележурналисты.

«Вирус погибает, сам вирус, но остаются канцерогенные вещества. Считалось, что вирус лейкоза безопасен для человека, но последние исследования показали, что данный вирус может мутировать», — считает доцент кафедры технологии продуктов питания АлтГТУ, кандидат технических наук Юлия Стурова.

По ее словам, передаётся он в том числе воздушно-капельным путем.

«Это значит, что даже быть рядом с животным —— носителем вируса для человека опасно. Фермеры согласны, что убирать из стада больных лейкозом коров нужно, но не в один день и даже месяц», — говорится в сюжете алтайских тележурналистов.

«Если забивать таких животных, то ремонтировать стадо через 2 года будет нечем», — не скрывает своего беспокойства главный зоотехник Дмитрий Печенкин.

По мнению алтайских фермеров, которое приводится в сюжете программы «Вести-Алтай», полностью обновить стадо можно за три года. Именно такую отсрочку по регламенту крестьяне и просят у правительства.

«Официально принимать молоко от неблагополучных в плане лейкоза хозяйств не будут с 1 января», — пояснили журналистам в краевом управлении ветеринарии. Там же отметили, что по старым нормативам будут работать, пока Минсельхоз не внесет необходимые поправки во все внутренние инструкции. Фермеры надеются, что такая пауза все же позволит избежать самого трагичного сценария.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о резком сокращении поголовья дойного стада известил накануне житель Троицкого района Алтайского края. Житель села Зеленая Поляна Валерий Медовщук сообщил, что за за последний год поголовье буренок в районе сократилось почти вдвое.

«Если мы будем трудиться так же, то корове придется поставить памятник и занести ее в Красную книгу», — иронизирует Валерий Медовщук.