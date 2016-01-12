Хельсинки, 12 января, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января почти 58 тысяч человек пересекли границу через многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) на карельском участке российско-финской границы (Вяртсиля, Люття, Суоперя). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 января, в пресс-службе Карельской таможни.

carfactum.ru На границе

В целом снижение потоков транспорта и физических лиц по сравнению с прошлым годом было незначительным. Если в аналогичный период 2015 года в регионе деятельности Карельской таможни границу пересекло более 65 тысяч человек и более 33 тысяч легковых автомобилей, то в праздники нынешнего года через границу проследовало около 58 тысяч человек и более 29 тысяч легковых автомобилей.

Рекордным днем стало 3 января на МАПП Вяртсиля — границу пересекли 5057 человек.

Должностными лицами Карельской таможни в дни каникул было выявлено 29 административных правонарушений по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров, а также сокрытия товаров от таможенного контроля.

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