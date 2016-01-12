Владимир, 12 января, 2016, 16:56 — ИА Регнум. 103 дома останется без тепла в центральной части Владимира из-за работ по реконструкции путепровода на Октябрьском проспекте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Владимира.

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Среди объектов — 36 жилых домов, в которых находится 1235 квартир. Дома не будут отапливаться с 9:00 13 января до 5:00 14 января. Кроме того, в зданиях отключат горячую воду.

ИА REGNUM отмечает, что 13 января во Владимирской области ожидается мороз от 1 до 6 градусов. Ночью температура понизится до — 13 градусов. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, а ночью порывы могут достигнуть 20 метров в секунду.