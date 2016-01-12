Кострома, 12 января, 2016, 16:45 — ИА Регнум. В Костроме вышедших на занятия после новогодних праздников школьников кормят обедами по новым правилам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, с 1 января 2016 года субсидии на питание получают только дети из малоимущих, неблагополучных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

mixstuff.ru Школьный обед

Школьникам из семей, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, и детям-инвалидам из бюджета будут возмещать примерно половину стоимости обедов. Для получения льгот родители таких детей должны подать на имя руководителя общеобразовательной организации города Костромы соответствующее заявление с пакетом подтверждающих документов.

Остальные родители должны оплачивать полную стоимость горячих обедов — из-за отмены субсидий цены на еду в школах выросли в два раза. По данным портала «7х7», в некоторых школах вместе со льготной столовской едой исчезли и буфеты с выпечкой — родителям объяснили, что такая торговля школам невыгодна, и предложили оплатить месяц комплексного питания. Однако пока одни родители сокрушаются, что не осилят полную стоимость горячих обедов, другие заявляют, что дорогостоящая столовская стряпня их детям не нравится, а после закрытия буфетов школьники приходят домой голодными.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные меры экономии предприняли в Брянской области. Там всех учащихся разделили на две категории, в зависимости от которых и будут оплачиваться обеды: в первую категорию попали школьники, которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях, на их питание будет в день выделяться 17 рублей. Все остальные учащиеся попали во вторую категорию, им из городского бюджета будут выделять семь рублей ежедневно. Новые правила также действуют с января 2016 года. Дифференцированный подход, как полагают брянские депутаты, позволит сэкономить 60 млн рублей из городского бюджета.