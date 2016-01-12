Пермь, 12 января, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Два коллектора пермского офиса МФО (Микрофинансовая организация) жестоко избили заемщика, который оставался должен кредиторам 5 тыс. рублей. Мужчина многочисленными гематомами и ушибами ребер проходит домашнее лечение. Видеокадры с телефона и пояснения супруги потерпевшего оказались в распоряжении издания «В курсе.ру». Из пояснений женщины следовало, что семья обратилась за микрозаймом в октябре 2015 года. Сумма была небольшая — всего 15 тысяч рублей, при этом отдавать кредит пришлось бы небольшими платежами по тысяче в неделю. Однако в начале декабря в квартире заемщиков перегорела вся электропроводка, и, отдав всю зарплату за ее починку, семья временно оказалась не способна платить по кредиту.

kaluga24.tv Кулак

«Муж звонил сотрудникам пермского офиса МФО, просил подождать, убеждал, что вот-вот получит очередную зарплату и выплатит кредит, однако «сюрпризы» не заставили себя ждать», — признается женщина. Угрозы в виде СМС-сообщений, исписанные стены подъезда, заклеенный суперклеем замок — были только началом действий коллекторов. После нового года они пришли в квартиру потерпевшего, вызвали его на лестничную площадку, и повалив, стали избивать ногами. Затем сотрудники МФО ушли, но обещали вернуться вновь и потребовать возврата долга.

После обращения в участковый отдел полиции один из стражей порядка узнал на видеозаписи сотрудника МФО, о хулиганских действиях которого не раз заявляли другие граждане, столкнувшиеся с беспределом безжалостных кредиторов.

Отметим, что это далеко не единичный случай противоправных действий коллекторов Перми. Напомним, в краевом центре коллектор компании «Dam Dеньги» Артем Ефимов, вместе с товарищем до смерти забившим друга должника Никиту Пальянова, проведет в местах лишения свободы 13 лет.

В октябре 2015 прокуратура Пермского края проверила информацию о том, что коллекторы, добивавшиеся взыскания долга с пермяка, угрожали изнасилованием его дочери. По результатам проверки установлено, что должник обращался по поводу угроз в правоохранительные органы, но в отделе полиции Свердловского района не усмотрели в действиях коллекторов состава преступления и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Решением прокурора Свердловского района данное постановление отменено как незаконное и необоснованное.

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