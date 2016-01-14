Осло, 14 января, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Что называется, у страха глаза велики. Будь то ввод в строй новых спасательных кораблей или же обновление пограничного флота — любое действие России вызывает панические приступы страха у наших соседей из Норвегии, привыкших за последние четверть века считать Арктику своей вотчиной.

picsfab.com Арктика

Почему возвращение России в зону своих исконных интересов вызывает яростное неприятие наших соседей? Проблему анализировала обозреватель ИА REGNUM Анастасия Рудова.

Двадцать пять лет наш флот ржавел у причалов, под нашими берегами стояли подлодки НАТО, а в наших территориальных водах хозяйничали рыбаки со всех пяти континентов.

Сегодня называть восстановление нашего военного потенциала полноценным возвращением в Арктику пока преждевременно. Но это вполне можно расценивать как первый шаг в нужном направлении. В Норвегии это прекрасно понимают, поэтому так и волнуются по поводу «российской агрессии».

Заодно под «русскую угрозу» можно и ВПК загрузить заказами, и на исследования финансирование выбить. А уж если сказаться оплотом цивилизации на пути «русских варваров» по примеру Польши или бандеровской Украины — тогда вообще сказка, а не жизнь начнется. И оживление Баренц-секретариата, созданного для отрыва от России ее северных областей, — лишнее тому подтверждение.

Подробности читайте здесь: Норвегия ждёт «агрессии» России в Арктике

Все статьи автора: Анастасия Рудова