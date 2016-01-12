Мурманск, 12 января, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Сегодня на широте самого крупного города за полярным кругом закончилась полярная ночь. Первый рассвет северяне встретили на «Солнечной горке» — самом высоком месте Мурманска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

citymurmansk.ru Первый рассвет 2016 года в Мурманске

«Чтобы увидеть лучи солнца, собрались более двухсот человек, — отметили в администрации. — Последние годы организаторами акции выступают городские власти, которые обеспечивают транспортировку горожан на гору и обратно в автобусах. Администрация угощает мурманчан горячим чаем и сладостями».

Как отметили в администрации, небесное светило появилось сегодня из-за горизонта в начале первого, а в 12:36 мск поднялось в пиковую для этого дня точку.

«Мурманчане встретили солнышко аплодисментами, криками «Ура!» и веселыми песнями, — сообщили в пресс-службе. — Особенную радость это уникальное природное явление принесло детям. На память участникам акции достались значки от организаторов».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманской традиции встречать солнце после полярной ночи уже девять лет. Акция «Первый рассвет» проводится в городе с 2007 года.

Напомним, полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря. Это период, когда Солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта.