Стокгольм, 12 января, 2016, 16:14 — ИА Регнум. 15-летний подросток был арестован по подозрению в посягательствах сексуального характера на музыкальном фестивале в Стокгольме, того как шведскую полицию обвинили в сокрытии информации о нападениях на женщин со стороны мигрантов во время мероприятия. Уточняется, что жертвами стали две 14-летние девочки. Об этом сегодня, 12 января, сообщает шведское издание The Local.

vb.kg Насилие

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о том, что в Швеции сотрудники правоохранительных органов замалчивали случаи сексуальных домогательств к молодым девушкам со стороны беженцев во время музыкального фестиваля «We Are Sthlm» в Стокгольме в 2014 и 2015 годах. По данным шведских СМИ, около 50 беженцев из Афганистана, которые прибыли в Швецию без родителей, подозревались в нападении на девушек.

По данным Deutsche Welle, тогда было подано как минимум 38 заявлений о домогательствах и два об изнасилованиях. Однако шеф полицейской группы Петер Огрен, занимавшийся охраной фестиваля, эти факты не обнародовал. Уточняется, что жертвами стали молодые девушки и девочки 11−12 лет.

Напомним, на протяжении всего 2015 года в крупные шведские города массово прибывали беженцы-подростки без родителей. Осенью городское управления Гётеборга сообщило о том, что ежедневно в город прибывают 40−60 малолетних беженцев без сопровождения родителей или других взрослых. Отметим, что в 2014 году без сопровождения взрослых в королевство прибыло 7049 детей и подростков.