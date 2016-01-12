Москва, 12 января, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Несмотря на некоторое оживление на некоторых направлениях, выездной туризм из России продемонстрировал отрицательную динамику на новогодние каникулы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, которая составила ориентировочно 30−35% в среднем по всем рынкам. Об этом сегодня, 12 января, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции «Где отдыхали россияне в новогодние каникулы».

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Ломидзе особо отметила, что впервые за всю историю туристического бизнеса на новогодних каникулах не было туров в Египет. «Его «закрывали» несколько раз, но это всегда бывало в низкие сезоны. В этом году в Новый год российские туристы обошлись без Египта, хотя это всегда было направление номер один в этот период», — сказала директор АТОР.

По мнению Ломидзе, отсутствие египетского направления привело к тому, что более или менее возрос спрос на другие направления. «В первую очередь на направления «зимнего солнца», — те страны, где зимой можно погреться на солнце и искупаться в море. От отсутствия Египта выиграли в первую очередь Арабские Эмираты, Израиль, Таиланд, Вьетнам и Гоа», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы, несмотря на экономическую и международную ситуацию, более 50% жителей России потратили свои праздничные выходные дни на путешествие. За этот период поток внутреннего туризма вырос до 15%.

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Напомним, ранее в новогодние каникулы особой популярностью у жителей России пользовались курорты Турции и Египта. Но после того, как 24 ноября 2015 года был сбит российский военный самолет Су-24, российским туристам в целях безопасности не рекомендовано ехать на отдых в Турцию. Кроме того, после крушения 31 октября 2015 года российского пассажирского самолета А321 над Синаем остается пока под запретом популярный у российских туристов Египет. Туристические компании России ищут альтернативу отдыху в этих странах.