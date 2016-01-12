Степанакерт, 12 января, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Недавние заявления руководителей Азербайджана указывают на то, что под урегулированием азербайджано-карабахского конфликта они понимают следующее: на первом этапе лишение граждан НКР всех преимуществ и возможностей по обеспечению собственной безопасности, а на втором — полное установление азербайджанского контроля над Нагорным Карабахом, где не останется коренное армянское население. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Общественного совета по внешней политике и безопасности Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян.

Масис Маилян

«В период советского правления власти Азербайджанской ССР добились значительных «успехов» по изменению демографического состава населения Нагорного Карабаха в пользу азербайджанского меньшинства армянской автономии. Но план по мирной «нахичеванизации» Арцаха провалился из-за организованного народного сопротивления и развала Советского Союза. Затем независимый Азербайджан предпринял безуспешную попытку силового захвата НКР», — сказал Масис Маилян, комментируя недавнее заявление президента Азербайджана на заседании правительства о том, что Армения «не хочет мира» и «старается как можно дольше сохранить статус-кво».

Маилян считает, что сегодня Азербайджан не хочет мириться с той реальностью, которая возникла вследствие его агрессивной политики по отношению к самоопределившейся НКР. По словам эксперта, официальный Баку не желает признавать фундаментальные права граждан Арцаха и право НКР на существование.

«Оно и понятно, поскольку азербайджанские власти не уважают права даже собственных граждан, и по этой причине Западное сообщество оказывает давление на Азербайджан, не исключая введение санкции против этой страны и представителей ее руководства», — пояснил Маилян.

Одной из основных преград на пути урегулирования карабахского конфликта эксперт считает диаметрально противоположное видение будущего НКР и региона конфликтующими сторонами.

«Если армянские стороны карабахского конфликта руководствуются международным правом и цивилизационными подходами по мирному решению данной проблемы, то в основе подходов официального Баку лежит силовой шантаж и необоснованные политические амбиции. Подобная линия поведения азербайджанской стороны является вызовом для долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа, и поэтому для международного сообщества, в лице посреднической Минской группы ОБСЕ, сохранение режима перемирия на сегодня более приоритетная и реальная задача, чем достижение всеобъемлющего урегулирования», — резюмировал Масис Маилян.