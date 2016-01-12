Москва, 12 января, 2016, 15:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день единственной привязкой курса рубля к доллару и евро является цена на нефть, поэтому однозначно, если нефть будет дешеветь, то и иностранная валюта продолжит свой рост. Прогнозы, к сожалению, пессимистичные: дальнейшее падение рубля и укрепление доллара и евро. Об этом заявил член совета московского отделения «ОПОРЫ России» Кирилл Дмитриев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM экономическую ситуацию в России в связи с ростом курса доллара и евро после новогодних каникул.

opora.ru Член совета московского отделения «ОПОРЫ России» Кирилл Дмитриев

«Безусловно, все это является результатом низких цен на нефть в мире в целом, а также введенных против России санкций, которые отрезали нас от доступа к дешевому зарубежному финансированию. В ближайшем будущем не вижу для российской экономики ничего положительного, стране предстоят очень непростые годы: кризис будет разрастаться, а уровень жизни населения падать», — отметил эксперт.

«Несмотря на это, есть один большой плюс для экономики и бизнеса в целом: тот кризис, в котором сейчас оказалась Россия, так или иначе вынудит правительство искать пути выхода из него, ведь зачастую сначала надо разрушить систему с тем, чтобы потом создать ее в более совершенном виде», — высказал свое мнение Дмитриев.

«В текущей ситуации кажутся недостаточными действия властей, направленные на оздоровление российской экономики. На данном этапе нужно прекратить тотальный контроль за малым и средним предпринимательством, вследствие чего бизнес сам выйдет из кризиса, а вслед за собой вытащит и всю экономику страны. Думаю, что у государства не останется другого выхода, как дать предпринимателям свободу и предоставить возможность помочь выйти стране из кризиса», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января нефть Brent опустилась ниже $32 за баррель ($31,85). На открытии Московской биржи 12 января доллар снова показал рост к рублю, преодолев отметку в 77 рублей. Евро подскочил более чем на 1 рубль. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 января, составляет 76,28 рубля, курс евро — 82,79 рубля.

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