Красногорск, 12 января, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Рельсовые автобусы смогут разгрузить общественный транспорт Подмосковья, приняв на себя около 10 тыс. человек в час, однако эффект от такого вида транспорта будет ощутим лишь при интеграции с ТПУ, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном запуске в Подмосковье линий рельсового автобуса.

Богдан Альбертович Рельсовый автобус РА1-0035

«Если эта линия будет абсолютно изолирована от других участников движения, с павильонной пасадкой, где можно будет купить билет, то эта система сможет перевозить большое количество людей, скажем, около 10 тыс. человек в час, и серьезно разгрузить линии электричек. Но важно, чтобы линия была частью единой системой ТПУ, интегрированной с другим транспортом, иначе серьезного экономического эффекта она не окажет и станет просто «пожарным» вариантом и доходов нести не будет», — отметил Трофименко.

Он также подчеркнул, что если сеть будет продумана и будет работать с новыми местами приложения труда, то это поможет Подмосковью сохранить рабочую силу и удержать ее от оттока в столицу.

Напомним, сетевое издание «М24.ru» опубликовало информацию о возможном запуске рельсовых автобусов со ссылкой на проект новой схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области. Рельсовые автобусы планируется запустить двух участках Большой окружной железной дороги: из Кубинки в Икшу и из Орехово-Зуево через Воскресенск и Коломну в Озеры. Общая длина маршрутов составит около 250 км.

Отметим, что рельсовые автобусы уже работают в Калининграде.