Пхеньян, 12 января, 2016, 15:15 — ИА Регнум. 12 января Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что специалисты КНДР готовы активировать ядерные устройства в мегатонны и сотни килотонн, направив всю их разрушительную мощь на США, если это потребуется.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Сцена апокалипсиса

Чтобы при необходимости «стереть с лица земли всю территорию США», Северная Корея проводила разработку водородной бомбы. Известно, что ее испытания успешно завершились 6 января на полигоне КНДР. Этот механизм был создан в целях сдерживания агрессивной политики Соединенных Штатов.

Как отмечается в сообщении, распространенном по каналам информационного агентства, испытания водородной бомбы ученые и технологи Северной Кореи проводили не для того, чтобы запугать или спровоцировать какую-либо страну. По информации ЦТАК, главная задача испытаний — укрепление «ядерного потенциала сдерживания на фоне враждебной политики со стороны США». Также эффективное оружие, отмечает агентство, может послужить защитой всей Северо-Восточной Азии.

Тем временем на территории КНДР проходят многочисленные митинги и собрания, в которых участвуют студенты, военные, чиновники, представитель партии, в поддержку проведенного в стране 6 января испытания водородной бомбы. Во время своих выступлений активисты заявляют, что Северная Корея имеет полное право испытывать оружие в целях самообороны, потому как США «не оставляют попыток спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове».

ИА REGNUM напоминает, известие о проведении Пхеньяном ядерного испытания было встречено западным сообществом отрицательно. На что глава отдела пропаганды Трудовой партии КНДР во время очередного митинга в столице Северной Кореи заявил, что подобная международная реакция вызвана завистью и попыткой толкнуть страну на «грань войны».

Известно, что в 2016 году в КНДР должно состояться собрание правящей Трудовой партии. Это, по мнению западных СМИ, может стать шагом на пути к подготовке к военным действиям.